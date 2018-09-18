مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. يورغن كلوب يحذر الفريق الفرنسي

حذر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، نادي باريس سان جيرمان، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد، من أنه لم يواجه أي فريق مثل “الريدز” حتى الآن.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “أنتم جيدون، ولكن إلى الآن لم تلعبوا مع أي فريق مثلنا”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أحضر لاعبي فريقي لمواجهة باريس سان جيرمان بأن أوضح لهم نقاط قوتهم، وعلى الجانب الآخر من الصعب أن يتحضر لأنهم لم يلعبوا قط مثلنا، ستكون مباراة مختلفة عما قابلوه طوال الموسم، هذا صحيح”.

ويتواجه الفريقان الليلة على ملعب آنفيلد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال.

وتابع: “إنهم جيدون للغاية، كليان مبابي الفائز بكأس العالم، ونيمار الكل يعرف مهاراته، دي ماريا قد يكون لم يحظ بفترة جيدة في مانشستر يونايتد، ولكن باقي مسيرته كانت مدهشة”.

ورفض كلوب فكرة مبادلة لاعب من فريقه بآخر من النادي الفرنسي، مؤكدًا أنه سعيد بلاعبيه، وإذا أتيحت له الفرصة فلن يبادل أيًا منهم.

وتحدث كلوب عن نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي خسره أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه لم يتبق أي ضرر في الفريق من تلك المواجهة، وأن لاعبيه في فترة مختلفة عن وقت المباراة.