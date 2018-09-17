مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. محمد صلاح: بإمكاننا التتويج بدوري أبطال أوروبا

خصصت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة عددها الجديد لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، وتحدثت مع عدد من النجوم أبرزهم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي الذي خسر النهائي الموسم الماضي، أمام ريال مدريد.

وتحدث النجم المصري عن عدد من القضايا خلال حوار نشرته المجلة عبر موقعها الإلكتروني:

دوري الأبطال

تحدث محمد صلاح عن حظوظ فريقه وقال: “الموسم الماضي أقصينا مانشستر سيتي، وبعده روما الذي أقصى برشلونة، كل مباراة كانت لا تصدق، واجهنا فرقًا كانت مرشحة للفوز باللقب، وتمكنا رغم ذلك من بلوغ النهائي، بطبيعة الحال بإمكاننا تحقيق الشيء نفسه، أنا متأكد أن بإمكاننا الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأيضًا الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أريد أن نضع أنفسنا تحت الضغط، لكن كل شيء ممكن”.

باريس سان جرمان منافس ليفربول في دوري المجموعات

قال النجم المصري:” باريس سان جرمان يملك فرديات مهمة، وهو فريق جيد، أنتظر بحماس مواجهتهم، وستكون المباراتان حماسيتين وقويتين”.

علاقته بالمشجعين في ليفربول

أكد النجم المصري أن العلاقة مع مشجعي فريقه الجديد كانت جيدة منذ البداية وقال: “بعد شهر أو شهرين كانوا يرددون لي أغنية، منذ اليوم الأول أحسست بحبهم، إنهم رائعون والأفضل في العالم”.

عن علاقته مع يورغن كلوب وزميليه ساديو ماني وفيرمينو.

تحدث محمد صلاح عن علاقته بمدربه الألماني وشريكيه في الهجوم وقال: “منذ اليوم الأول عاملني كلوب كصديق نتحدث سويًا، وحدث شيء قوي بيننا، كل ما أستطيع قوله إنه يعرف كيف يتحدث ويتعامل مع كل لاعب على المستوى النفسي الكل مرتاح معه”

وأضاف متحدثًا عن زميليه: “نحن أصدقاء نتحدث كثيرًا ونجلس جنب بعضنا البعض في غرف الملابس، هناك تضامن بيننا لا نهتم بمن سجل الهدف، أو سجل أكثر كل عمل يركز على أن يسجل الهدف، وكما تلاحظون الكل يسجل”.

الفرق بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز

قارن محمد صلاح بين الدوريين الإيطالي والإنجليزي وقال: “إنجلترا كرة قدم مختلفة؛ لأن طرق اللعب مختلفة كل واحد يعرف ما عليه عمله سواء الأجنحة أو وسط الميدان أو الدفاع أو الهجوم، في إيطاليا تشتغل على الجانب التكتيكي قبل اللعب، وكل شيء مرتبط بالتفاصيل الصغيرة، كيف تؤمن الأماكن الفارغة لزملائك”.

وأضاف محمد صلاح: “هناك اختلاف في إنجلترا على المستوى الفني والتكتيكي، هناك خطة لكن المهم هو الجانب البدني والقوة، نتدرب كثيرًا في صالة الرياضة على السرعة؛ لأنها ضرورية وكل ملعب يختلف عن الآخر هناك نسق مرتفع، في إيطاليا لا تستطيع استعمال السرعة لكون الجانب التكتيكي مهمًا وصعبًا”.