مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.. يورغن كلوب يكشف موقف روبرتو فيرمينو من المشاركة

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، إن إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في عينه ليست خطيرة، كما كان متوقعًا لكنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيشارك في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول منافسه باريس سان جيرمان، على ملعب أنفيلد، غدًا الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وخرج فيرمينو في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2/1 على توتنهام، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي، عقب التحام باليد من المدافع يان فيرتونخين لاعب توتنهام.

وقال كلوب في مؤتمر صفحي: “شاهدنا جميعًا الصورة وشعرنا بقلق بالغ، لكن هذا القلق انتهى وسيكون اللاعب على ما يرام، لكن هل سيصبح بحالة جيدة غدًا، لا أدري حتى الآن”.

وأضاف كلوب أننا “نتواصل معه بالتأكيد وقد تحسن بالفعل لكن لا يمكنني الآن تحديد مدى قدرته على خوض مباراة الغد”.

وقد يجد كلوب نفسه مضطرًا للاعتماد على دانييل ستوريدج حال عدم قدرته على إشراك فيرمينو.

كما أوضح كلوب أنه استبعد المهاجمين دومينيك سولانكي وديفوك أوريغي بسبب إصابتهما خلال المشاركة مع فريق النادي تحت 23 عامًا أمس الأحد.

وقال جوردان هندرسون إنه ليس لديه أي مشكلة فيما يتعلق باختيارات مدربه كلوب للتشكيلة الأساسية.

وقال هندرسون: “عدت متأخرًا عن الجميع لذلك لا يمكنني توقع مشاركتي مباشرة. بذل الفريق جهدًا كبيرًا في مرحلة الإعداد قبل الموسم ويمكن رؤية نتيجة ذلك. الفريق يقدم أداءً رائعًا للغاية حقًا وينتصر في المباريات”.

وأضاف هندرسون “من الطبيعي بالنسبة لي عدم المشاركة ويمكنني تقبل ذلك. هذا يعني ضرورة العمل بجدية واقتناص الفرصة عندما تأتي”.