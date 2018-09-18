القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

يفتتح برشلونة الإسباني مسيرته في دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل آيندهوفن الهولندي، مساء يوم الثلاثاء، في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات، حيث تضم المجموعة أيضًا إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي.

وصعد نادي آيندهوفن الهولندي لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا؛ وذلك عقب الفوز على باتي بوريسوف البيلاروسي بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين في مرحلة خروج المغلوب.

وواجه برشلونة نظيره آيندهوفن خلال 6 مباريات رسمية؛ فاز البارسا مرتين وانتصر آيندهوفن في مرة وتعادل الفريقان 3 مرات وأحرز كل فريق في مرمى الآخر 12 هدفًا.

يأمل فريق برشلونة العودة إلى منصة البطولة القارية الأغلى والتتويج بلقبها، بعدما فشل في هذه المهمة خلال المواسم الثلاثة الماضية، التي كانت من نصيب خصمه اللدود والدائم ومواطنه ريال مدريد.

ويحلم الفريق الكتالوني باستعادة اللقب الذي حصل عليه للمرة الأخيرة في العام 2015، حينما تقابل في المباراة النهائية مع يوفنتوس الإيطالي وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر الفريقان ترتيب فرق الدوري المحلي كل في بلده، إذ يحتل برشلونة رأس اللائحة بعد الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، فيما جمع آيندهوفن كل النقاط الممكنة بعد خمس مراحل من عمر الدوري الهولندي (15 نقطة).

الموعد والقناة الناقلة

تبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق علي محمد علي، في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة و7:55 بتوقيت مكة المكرمة.