دوري أبطال أوروبا ليس “أهم” أهداف برشلونة هذا العام

اعتبر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أن الهدف الأول لفريقه في الموسم الجديد هو الفوز بلقب الدوري الإسباني، الدرجة الأولى، رغم كونه يتمنى أن يفوز فريقه بالثلاثية أيضًا للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال بارتوميو في حوار مع إذاعة ” أوندا سيرو”: ” الهدف رقم واحد هو التتويج بالليغا، وضعنا المالي يستلزم الفوز بالألقاب، كما نأمل في بلوغ نهائي كأس الملك وربع نهائي دوري الأبطال على الأقل، ونتمنى أن نتوج بكل هذه الألقاب عبر تحقيق الثلاثية”.

وتحدث بارتوميو عن غياب ميسي عن جائزة الأفضل في العالم حسب الفيفا :”ميسي خارج التصنيف ، قدم موسمًا رائعًا مع برشلونة، وهو الأفضل في العالم، يجب أن يفوز كل يوم وكل سنة لكونهم يجب أن يقيموا ما يقدمه، هو سعيد في برشلونة ويرغب بالاستمرار في الفوز، حصل على المسؤولية كقائد للفريق هذا الموسم”.

وتحدث رئيس برشلونة عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس: “يوفنتوس تطور مع كريستيانو، كان مرشحًا قويًا قبل ذلك، لكنه حاليًا أكثر معه، ارتفعت قيمتهم المالية لكون كريستيانو يمثل ما يمثله من قيمة، ولو تحدثت كمشارك في الليغا كنت أفضل أن يبقى؛ لكوننا نرغب في أن يتواجد أفضل اللاعبين في العالم”.

كما رفض بارتوميو مناقشة قرار لويس إنريكي بإبعاد جوردي ألبا من منتخب إسبانيا، معتبرًا ظهير أيسر برشلونة من أفضل اللاعبين في مركزه، وقال: ” إنه قرار للويس إنريكي، هو لاعب رائع وأعرف أنه سيعود قريبًا للمنتخب”.