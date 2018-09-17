إيكر كاسياس على موعد مع رقم تاريخي في مباراة بورتو وشالكة بدوري أبطال أوروبا

يستعد الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، لدخول التاريخ، حال مشاركته في مباراة بورتو وشالكة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويحل بورتو ضيفًا على شالكة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، على ملعب فيلتينس آرينا.

وحال أشرك سيرجو كونسيساو، مدرب بورتو، الحارس كاسياس في المباراة فإن اللاعب الإسباني سيصبح أول لاعب يشارك في 20 نسخة من البطولة على مدار تاريخها.

وقال كاسياس، البالغ من العمر 37 عامًا، عن ذلك: “إنه شيء خاص دائمًا أن تخوض دوري أبطال أوروبا. إذا استرجعت ذكرياتي، أشعر بالسعادة لما مررت به. ولكننا نعيش الحاضر الآن، ويجب أن أكافح مع فريقي حاليًا. أهم شيء الآن هو حصد الـ 3 نقاط”.

وبدأ كاسياس مسيرته في دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني موسم 1999/2000، وكان مع الفريق عندما حصد اللقب 3 مرات، أعوام 2000، و2002، و2014.

وبعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد غادر كاسياس الفريق الملكي إلى بورتو العام 2015.

يشار إلى أن كاسياس نال 5 ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) ولقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.