إيكر كاسياس يرغب في إنهاء مسيرته مع بورتو البرتغالي

قال الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، إنه يرغب في إنهاء مسيرته كلاعب لكرة القدم داخل جدران ناديه الحالي، الذي انضم إليه 2015 قادمًا من ريال مدريد.

وفي تصريحات للحارس الدولي السابق لقناة (أر تي بي) البرتغالية، أكد: “بورتو فريق قوي وهذا يجعلني سعيدًا للغاية، أرغب في إنهاء مسيرتي مع كرة القدم داخل جدرانه”.

وأضاف: “ريال مدريد أفضل فريق في التاريخ، لعبت فيه لفترة كبيرة، وعندما تركته وانتقلت لفريق قوي مثل بورتو جعلني أشعر بالسعادة”.

كاسياس (37 عامًا)، من ناشئي ريال مدريد لعب لفريقه الأول خلال الفترة من 1999 إلى 2015 قرابة 510 مباريات في مختلف المسابقات، ويستعد الآن لخوض موسمه الرابع مع بورتو.

كما لعب لجميع المنتخبات السنية الإسبانية تحت 15 و16 و17 و18 و20 و21 عامًا، والمنتخب الأول الذي توج معه ببطولتي أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010.