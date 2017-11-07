كاسياس يتوج بجائزة القدم الذهبية متفوقا على ميسي وكريستيانو رونالدو

توج الإسبانى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، بجائزة القدم الذهبية لعام 2017، خلال الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الثلاثاء، في إمارة موناكو الفرنسية.

وحصد كاسياس الجائزة بعد تفوقه في التصويت على العديد من النجوم المتنافسين معه على الجائزة، وهم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، آرين روبين (بايرن ميونخ)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)، لويس سواريز (برشلونة)، يايا توريه (مانشستر سيتي)، وأندريا بيرلو (نيويورك سيتي).

وأصبح كاسياس ثاني حارس في التاريخ ينجح في التتويج بجائزة القدم الذهبية، بعد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي فاز بها في العام الماضي.

وانطلقت جائزة القدم الذهبية في عام 2003، إذ تُمنح سنويًا لأفضل لاعب عمره 28 عامًا على الأقل، وفاز بها العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم الظاهرة رونالدو، رونالدينيو، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، إبراهيموفيتش، وصامويل إيتو، فيما لم يحصدها أي من الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، حتى الآن.