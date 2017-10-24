بورتو يختار التخلص من إيكر كاسياس

أثارت وضعية الحارس الإسباني إيكر كاسياس في بورتو البرتغالي خلال اللقاءات الأخيرة وجلوسه في دكة البدلاء، جدلًا كبيرًا في وسائل الإعلام البرتغالية والإسبانية، والتي تحدثت عن سوء تفاهم وقع بين الحارس المخضرم ومدرب الفريق كونسيسياو.

ونفى المدرب البرتغالي شائعات خلافه مع الحارس السابق لريال مدريد، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا فنيًا بإجلاسه في دكة البدلاء، وهو القرار الذي يثير أيضًا الجدل لكون كاسياس قدم خلال المراحل السابقة مستويات مميزة، وكان وراء إنقاذ فريقه من أهداف محققة.

وأرجعت صحيفة ” ماركا ” قرار المدرب كونسيسياو لرغبة إدارة بورتو في التخلص من الحارس المخضرم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقًا ضد الفريق البرتغالي بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويعتبر كاسياس صاحب أغلى راتب في فريق بورتو البرتغالي؛ إذ يتقاضى مبلغ 5 ملايين سنويًا.