باريس سان جيرمان يبيع حصته بتذاكر مباراته أمام ليفربول في أقل من 24 ساعة

يبدأ باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ليفربول وصيف النسخة الماضية في ملعب الأنفيلد يوم 18 من الشهر الحالي برسم المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا فريقي نابولي والنجم الأحمر لبلغراد.

وطرح فريق باريس سان جيرمان حصته من التذاكر في ملعب أنفيلد والبالغة 2500 تذكرة (5 في المائة من سعة الملعب) ونفدت قبل 24 ساعة.

وتلقى الفريق الفرنسي طلبات كثيرة لشراء التذاكر، لكن حصته نفدت في البيع وتحتاج جماهيره لشراء تذاكر معروضة من فريق ليفربول الإنجليزي وهو ما يجعل مهمتها شبه مستحيلة لكون جماهير الفريق الإنجليزي بدورها تتنافس لشراء تذاكر اللقاء.