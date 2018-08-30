نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019.. ريال مدريد مع روما.. برشلونة ضد توتنهام.. ويوفنتوس يصطدم بمانشستر يونايتد (فيديو)

أسفرت قرعة دور المجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019 عن مباريات نارية في الدور الأول للبطولة، بعدما أُقيمت القرعة اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

وأوقعت القرعة ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 نسخ مع روما الإيطالي، وسيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، في المجموعة السابعة.

في حين يصطدم يوفنتوس الإيطالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا في المجموعة الثامنة.

كما أوقعت القرعة برشلونة في مجموعة نارية، إذ يلعب ضد توتنهام وإنتر ميلان وأيندهوفن.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد، بروسيا دورتموند، موناكو، كلوب بروج.

المجموعة الثانية: برشلونة، توتنهام، أيندهوفن، إنتر ميلان.

المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان، نابولي، ليفربول، النجم الأحمر، .

المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو، بورتو، شالكة، غالاتا سراي.

الجموعة الخامسة: بايرن ميونخ، بنفيكا، أياكس، أيك أثينا

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي، شاختار دونتسيك، أولمبيك ليون، هوفنهایم، .

المجموعة السابعة: ريال مدريد، روما، سيسكا موسكو، فيكتوريا بلزن.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس، مانشستر يونايتد، فالنسيا، يونغ بويز.

التشكيلة المثالية:

أفضل حارس: الكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد).

أفضل مدافع: الإسباني: سيرجيو راموس (ريال مدريد).

أفضل لاعب وسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

أفضل مهاجم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

ويمكن مشاهدة القرعة من خلال هذا الرابط:

???? Live from Monaco! ???? #UCLdraw stream ???????????? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

أو هذا الرابط

وريال مدريد هو حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأحرز اللقب 4 مرات في آخر 5 نسخ، في حين أحرز برشلونة اللقب العام 2015، أي أن اللقب لم يخرج من ريال مدريد وبرشلونة آخر 5 مواسم، حيث تسعى الأندية الأوروبية لإنهاء الاحتكار الإسباني.