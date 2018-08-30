اختيار لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا للموسم 2017/2018

اختير النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2017/2018، وذلك في حفل أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق مودريتش على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد ولاعب يوفنتوس حاليًا.

وقاد مودريتش ناديه ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالفوز 3/1 على ليفربول في المباراة النهائية، كما قاد منتخب بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل الخسارة 2/4 أمام فرنسا.

وسجل مودريتش هدفين فقط مع ريال مدريد الموسم الماضي في 43 مباراة.