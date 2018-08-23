أرتورو فيدال يهاجم ريال مدريد مجددًا.. بايرن ميونخ يستحق لقبين في دوري أبطال أوروبا

عاد لاعب برشلونة الجديد التشيلي أرتورو فيدال لمهاجمة ريال مدريد بطريقة غير مباشرة حين أكد أن فريقه السابق بايرن ميونخ كان يستحق الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا لو كانت تستخدم تقنية حكم الفيديو.

وقال فيدال في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية: “لو كانت تقنية حكم الفيديو تستخدم في دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ كان سيفوز بلقبين إضافيين”.

ويشير النجم التشيلي للجدل الذي شهدته مباريات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين في ربع النهائي ونصف النهائي عامي 2017 و2018.

وأكد لاعب وسط برشلونة أنه جاء للفريق للفوز بكل الألقاب وقال: “جئت إلى برشلونة للفوز بكل الألقاب، جئت لفريق جديد ودوري جديد وهو ما يمنحني حماسًا كبيًرا”.

واعترف فيدال أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز هما اللاعبان المقربان له في فريقه الجديد.