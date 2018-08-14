فيدال: ميسي أفضل لاعب في التاريخ 

قال التشيلي أرتورو فيدال، الوافد لصفوف برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، إن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة القدم في التاريخ.

وفي تصريح صحفي، أكد فيدال: “ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، بفضل ما هو عليه وبفضل ما وصل إليه، أنا سعيد باللعب ومشاركة غرفة تغيير الملابس معه ومع كافة اللاعبين الكبار الذين يملكهم البارسا”.

وأضاف: “لم ألعب أبدًا في الكامب نو، لكن عندما لمست عشب الملعب لأول مرة كان شيئًا رائعًا، أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لكي أشعر بتقييم الجماهير”.

وأوضح: “أريد أن تبدأ المباريات في أسرع وقت لكي أتمكن من ارتداء ملابسي في غرفة تغيير الملابس”.

وتابع: “لقد حاربت داخل الملعب وانتصرت، أنا فخور لأني أتمكن من الوقوف ضد كل شيء، أرى انعكاس ما وصلت إليه في أرض الملعب”.

واختتم النجم التشيلي تصريحاته بالقول: “أترك كل ما يحدث على أرض الملعب خلفي، لأن الوصول لما أنا عليه الأن لم يكن سهلًا أبدًا”.

وتعاقد نادي برشلونة مع فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية مدة 3 مواسم.

وقضى فيدال (31 عامًا) المواسم الثلاثة الماضية في صفوف بايرن، وشارك معه في 124 مباراة، مسجلًا 22 هدفًا، وصنع 18.

وساهم في تتويج “البافاري” بالدوري الألماني (البوندسليغا) 3 مرات، بالإضافة إلى لقبين لكأس السوبر، ولقب في بطولة الكأس.