مباريات قوية في الدور الثالث للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا عن تأهل 12 فريقًا للدور الثالث، إذ ستُلعب مباريات الذهاب ما بين الـ7 والـ 8 من الشهر الحالي، في حين تُلعب مباريات الإياب ما بين الـ 14 والـ 15 من الشهر الحالي.

وأُجريت القرعة سابقًا يوم الـ 23 من يوليو الماضي مع قرعة الدور الثاني، والذي أدّى إلى تأهل 12 فريقًا وشهد إقصاء بازل السويسري وهو من الفرق التي تواجدت بشكل دائم في دوري المجموعات في السنوات الأخيرة وخرج الموسم الماضي من دور 16.

وسيدخل الدور الإقصائي الثالث 8 فرق ويشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة بنفيكا البرتغالي ضد فنربخشة التركي، وباوك سالونيكا اليوناني مع سبارتاك موسكو الروسي.

وفي الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات سيشارك فريقا إيندهوفن بطل الدوري الهولندي ويونغ بويز بطل الدوري السويسري ليكون المجموع 12 فريقًا، يتأهل منها 6 فرق لدوري المجموعات.

وفيما يأتي قرعة الدور الإقصائي الثالث لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

مجموعة أبطال الدوري

سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي VS أيك أثينا اليوناني.

سالزبورغ النمساوي VS سكنديا المقدوني.

النجم الأحمر لبلغراد الصربي VS سبارتاك ترانافا السلوفيني.

كارياكا أغدام الإذربيجاني VS باتي يوريسلاف من روسيا البيضاء.

أستانا الكازخستاني VS دينامو زغرب الكرواتي.

مالمو السويدي VS فيديتون المجري.

مجموعة الدوري

ستاندرا دو لييغ البلجيكي VS أياكس الهولندي.

بنفيكا البرتغالي VS فنربخشة التركي.

سلافا براع التشيكي VS دينامو كييف الأوكراني.

باوك ساولونيكا اليوناني VS سبارتاك موسكو الروسي.