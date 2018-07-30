رئيس اليويفا يكشف موعد تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

كشف ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، عن سيفرين قوله: “أرى أنه من المناسب استخدام تقنية (VAR) في الموسم 2019/2020 لدوري أبطال أوروبا”.

واستعان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتقنية حكم الفيديو المساعد، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بين 14 يونيو و15 يوليو، لكنه تعرض لانتقادات.

كما استُخدمت تقنية الفيديو، في المربع الذهبي لنسخة العام الماضي من كوبا ليبرتادوريس، ونهائي كأس سودا أمريكانا ونهائي ريكوبا سودا أمريكانا.

يشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر الاستعانة بتقنية (VAR) في دور الـ8 لكوبا ليبرتادوريس، وكأس سودا أمريكانا، وفي نهائي ريكوبا سودا أمريكانا.

ويقام نهائي بطولة أمم أوروبا موسم 2018/2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد يوم 1 يونيو 2019.