شاكيري يتمنى الفوز بلقب ثان لدوري أبطال أوروبا بعد انتقاله لليفربول

يأمل‭‭ ‬‬شيردان شاكيري في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بعد انتقاله من ستوك سيتي إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عامًا، الذي حصد لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ في 2013، إن ليفربول يملك تشكيلة قادرة على تقديم أداءٍ أفضل من الموسم الماضي عندما خسر في النهائي أمام ريال مدريد.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “أتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي؛ لأنني أدرك شعور الفوز بلقب دوري الأبطال. الأمر مذهل حقًا وأعتقد أنه يمكننا أن نفعل ذلك، نملك القدرة على تحقيق ذلك خاصة مع قدوم لاعبين جدد يملكون قدرات عالية للغاية.

وتابع: أعتقد أن الشيء المهم هو أن تكون ناجحًا ولتحقيق ذلك تحتاج للفوز بالألقاب والكؤوس. أعتقد أنه يمكن أن نفوز بالعديد منها هذا العام”.

ورفض الدولي السويسري -أيضًا- انتقاد أدائه مع ستوك الموسم الماضي وقال، إن السبب الرئيس لانتقاله لليفربول كان المدرب يورغن كلوب.

وأضاف: “عندما سمعت أن ليفربول يريدني وافقت؛ لأني أعرفه منذ فترة طويلة. أنا معجب به (كلوب) منذ فترة طويلة أيضًا، إنه شخص رائع يمتلك شخصية مميزة، وعقلية تسعى للفوز دومًا وهذا أهم شيء”.

وقد يشارك شاكيري للمرة الأولى مع فريقه الجديد أمام مانشستر يونايتد خلال كأس الأبطال الدولية الودية بعدَ غدٍ السبت.