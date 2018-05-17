حذاء محمد صلاح ينضم للمقتنيات المصرية بالمتحف البريطاني (صور)

بعد الموسم المذهل لمحمد صلاح مع ليفربول تقرر إضافة حذائه للمجموعة المصرية الشهيرة في المتحف البريطاني، ليكون إلى جوار “جحر رشيد” ومقتنيات أثرية شهيرة في المتحف.

وتألق الجناح المصري وسجل 44 هدفًا في موسمه الأول مع ليفربول في كافة المسابقات، ويمكن أن يزيد هذا الرقم حال نجاحه في التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بعد نحو 10 أيام في كييف.

وسيقود محمد صلاح منتخب بلاده في كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، ضمن المجموعة الأولى، إلى جوار روسيا والسعودية وأورغواي، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب الرياضيين.

وبناءً على هذا التألق تم إضافة حذاء صلاح “أديداس X17 ستايت سترايك” إلى المجموعة التاريخية المعروضة في المتحف البريطاني إلى جوار حجر رشيد الذي فك رموز اللغة الهيروغليفية.

وكذلك سيقف الحذاء إلى جوار مجموعة من الممياوات عمرها 5000 عام، ولوحات جدارية ومنحوتات لرمسيس الثاني.

وسيظهر الحذاء لأول مرة الأسبوع المقبل في متحف لندن، قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي الأوروبي.

وقال نيل سبنسر المسؤول عن آثار مصر القديمة والسودان في المتحف: “هذه الإضافة تزيد المجموعة المصرية المشهورة عالميًا تحديثًا جديدًا حتى الآن. ويحكي الحذاء قصة أيقونة مصرية حديثة تتألق بالمملكة المتحدة وتحظى بتأثير عالمي حقيقي”.

وأضاف “سيتم عرض الحذاء وسط تماثيل الفراعنة القدماء، نظهر الآن الحذاء التي فاز به صلاح بالحذاء الذهبي لليفربول”.