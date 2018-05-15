محمد صلاح يكشف عن أجمل أهدافه ومبارياته هذا الموسم مع نادي ليفربول

كشف النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، عن أهم أهدافه من وجهة نظره في المسابقة، وكذلك خلال الموسم ومباراته المفضلة.

وأنهى صلاح البريميرليغ في صدارة هدافي المسابقة برصيد 32 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري، واجتاح جميع الجوائز الفردية في المسابقة في أول مواسمه مع ليفربول، لكنه كشف لموقع EA SPORTS حصريًا عن أن هدفه في مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأهم له هذا الموسم.

لكنه اختار أهدافه في مرمى واتفورد، حينما سجل رباعية بأنها أكثر مباراة استمتع بها وخرج منها سعيدًا خلال الموسم المنصرم.

وفي رده على سؤال بشأن هدفه المفضل خلال الموسم، قال النجم البالغ عمره 25 عامًا: “ربما هدفي في مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، لكن في الدوري كان هدفي في مرمى سيتي أيضًا، لكن في آنفيلد.. كانت النتيجة جيدة والأجواء رائعة وما أسعدني أكثر قدرتي على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات وحصد النقاط”.

وبشأن مباراته المفضلة خلال الموسم، أشار صلاح: “مواجهة إيفرتون في أنفيلد؛ لأنها كانت مباراة جيدة وأحببت ذلك كثيرًا، لكن مباراتي المفضلة بشكل شخصي كانت أمام واتفورد لأنني كنت سعيدًا للغاية”.

وعن علاقته بمدربه يورغن كلوب كإنسان، شدد صلاح: “كما تعلمون ، قبل كل شيء نحن أصدقاء. أنا أحبه كثيرًا. لقد ساعدني كثيرًا. يجب أن أشكره على كل ما فعله هذا العام، ولا يزال يفعل معي. أنا احترمه كثيرًا، ومتأكد أننا سنفعل شيئًا مميزًا للنادي هذا العام”.