هل يقف ليفربول أمام إنجاز تاريخي لمدينة مدريد؟

أصبح فريق أتلتيكو مدريد طرفًا أول في لقاء السوبر الأوروبي بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أولمبيك مارسيليا في ليون الفرنسية 3-0 وينتظر الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يجمع جاره ريال مدريد وليفربول يوم 26 من هذا الشهر في كييف.

وتأمل مدينة مدريد العاصمة الإسبانية في دخول التاريخ ليكون أول لقاء للسوبر الأوروبي يجمع فريقين من نفس المدينة بعدما دخلا التاريخ سابقًا في دوري الأبطال حيث جمعهما النهائي مرتين في 2014 و2016 في إنجاز تاريخي لم تحققه أي مدينة أوروبية.

وسبق لميلان أن توجت بلقبين قاريين في نفس السنة حيث توج ميلان بلقب دوري الأبطال وأنتر ميلانو بلقب كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1994 دون أن يجمعهما لقاء السوبر الأوروبي والذي كان يقام بين الفائز بدوري الأبطال وكأس الكؤوس الأوروبية.

وسيطرت الأندية الإسبانية على نهائي السوبر الأوروبي 3 مواسم ما بين 2014 و2016 حيث لعب إشبيلية أمام ريال مدريد مرتين وبرشلونة مرة واحدة وخسر اللقب، فيما جمع نهائي السنة الماضية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويبقى ليفربول العائق أمام مدينة مدريد لتدخل التاريخ وتحقق إنجازًا غير مسبوق بلقاء ديربي في كأس السوبر الأوروبي الذي يلعب في إستونيا بملعب أ.لي كوك أرينا بالعاصمة تالين يوم 15 آب / أغسطس القادم.

وقد يتكرر لقاء السوبر الأوروبي بين نادي إسباني ونادي إنجليزي للمرة السابعة في تاريخ المسابقة والثانية على التوالي في حال حقق ليفربول دوري الأبطال.