فيرناندو توريس يتوج بأول لقب مع أتلتيكو مدريد “فريقه الأم” بعد مشوار دام 11 موسمًا

منح لاعبو أتلتيكو مدريد المخضرم فيرناندو توريس شرف حمل كأس الدوري الأوروبي برفقة القائد الأول للفريق غابي في لفتة طيبة قبل رحيله النهائي الصيف القادم نحو تجربة جديدة.

ويعتبر فيرناندو توريس أحد رموز الفريق وابنه حيث بدأ مشواره في الفريق الأول موسم 2000-2001 حين كان الفريق في الدرجة الثانية وعمره لا يتجاوز 17 سنة، ولعب 11 موسمًا على فترتين حيث رحل صيف 2007 نحو ليفربول ومنه لتشيلسي بداية سنة 2011 ولعب نصف موسم في ميلان قبل العودة للفريق بداية سنة 2015 .

شارك توريس في 343 لقاء وسجل 116 هدفًا برفقة أتلتيكو مدريد لكنه لم يتوج بأي لقب سوى لقب شرفي في 2002 وهو بطولة الدرجة الثانية.

وفاز توريس برفقة تشيلسي بلقبي دوري أبطال أوروبا 2012 والدوري الأوروبي 2013 وأضاف لقبًا جديدًا للدوري الأوروبي كما توّج [رفقة منتخب إسبانيا بلقبين لأمم أوروبا ولقب لكأس العالم.

ودخل توريس لقاء النهائي بديلًا في الدقيقة 90 ولعب الوقت بدل الضائع فقط ليكون اللقب أفضل وداع لفريقه الأم.