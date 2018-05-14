هل يغيب جيمس ميلنر عن مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

غاب النجم الإنجليزي جيمس ميلنر عن لقاء نادي ليفربول ضد برايتون، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أثار التساؤلات حول خطورة الإصابة التي يعاني منها وإمكانية غيابه عن لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26 من الشهر الحالي في كييف.

وتلقى المدرب الألماني يورغن كلوب عدة ضربات قوية قبل النهائي، حيث سيغيب المدافعان الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي جو غوميز ولاعبا الوسط الألماني إيمري تشان والإنجليزي أليكس تشامبرلين.

وأكد المدرب الألماني، أنه يأمل في إمكانية عودة قائده الثاني ليكون جاهزًا للنهائي، مشددًا: “تعرض لإصابة وكان مهما أن يغيب اليوم لم يتدرب طيلة الأسبوع، لكننا نتمنى أن تتطور حالته مع الوقت”.

ويعتبر النجم الإنجليزي أفضل صانع أهداف في النسخة الحالية في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم 9 تمريرات حاسمة مقابل 8 لزميله في الفريق المهاجم البرازيلي فيرمينيو.

ويعتبر غياب ميلنر عن النهائي ضربة قوية لفريق ليفربول لدوره الكبير في وسط الميدان والشق الدفاعي ولياقته البدنية الرائعة والتي تجعله من أكثر اللاعبين قطعًا للمسافات في الملعب.