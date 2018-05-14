كلوب يمتدح ثبات محمد صلاح في موسم مذهل مع نادي ليفربول

امتدح يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، لاعبه محمد صلاح لتحليه بالثبات والتواضع خلال الموسم الذي حطم فيه رقمًا قياسيًا على مستوى الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مهاجم مصر هدفه رقم 32 في الدوري هذا الموسم مع ليفربول خلال الفوز 4-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في ختام المسابقة، أمس الأحد.

وهذا رقم قياسي جديد في المسابقة خلال 38 مباراة بموسم واحد، وتخطى بذلك لويس سواريز وآلان شيرر وكريستيانو رونالدو (31 هدفًا لكل منهم).

وقال كلوب لمحطة “سكاي سبورتس”: “الأسابيع الأخيرة كانت صعبة حقًا بالنسبة له. تخيل كل الأشخاص يتحدثون عن مدى روعتك أو يريدون منحك الأوسكار أو جائزة لأنك تخرج من سيارتك دون ارتكاب حادث”.

وأضاف: “الاستمرار على نفس الوتيرة في موسم كهذا أمر صعب جدًا. لا يزال شابًا وأنا سعيد حقًا بالطريقة التي تعامل بها مع الأمور”.

وأحرز صلاح (25 عامًا) 44 هدفًا في 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات وسيكون بإمكانه زيادة رصيده عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الـ26 من الشهر الجاري.