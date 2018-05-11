كلوب يؤكد جاهزية آدم لالانا لنهائي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم

يستعد آدم لالانا للعودة من الإصابة إلى صفوف ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد، وربما ينتهز الفرصة لإثبات جاهزيته للانضمام لتشكيلة إنجلترا لكأس العالم التي ستعلن الأسبوع المقبل.

وقبل عام واحد كان لالانا يلعب دورًا محوريًا مع ليفربول ومنتخب إنجلترا، لكن بسبب تراجع لياقته اكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وشارك لآخر مرة لمدة 5 دقائق خلال انتفاضة أمام كريستال بالاس يوم 31 مارس الماضي.

لكن لالانا، الذي أكمل عامه الـ 30 أمس الخميس، يستعد للمشاركة بين بدلاء ليفربول في آخر مباراة له في الدوري أمام برايتون أند هوف ألبيون، في وقت يحتاج فيه فريق المدرب يورغن كلوب إلى نقطة من المباراة لضمان إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “أصبح جاهزًا”

“تدرب لمدة أسبوع. وتدرب بشكل طبيعي أمس ويبدو جيدًا. الأمر الجيد هو أنه سيتمكن من اللعب لعدة دقائق وسنرى ما نستطيع فعله”.

وستكون عودة لالانا في توقيت مثالي قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نحو أسبوعين، كما أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا سيعلن تشكيلته التي ستشارك في كأس العالم في روسيا في 16 مايو.

ومثلما حدث العام الماضي، تعرضت جهود ليفربول لضمان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال لضربة، لينتظر حتى الجولة الأخيرة وذلك بعد أن خسر 1/0 أمام تشيلسي في الدوري الأسبوع الماضي.

وقال كلوب الذي قاد فريقه للفوز في آخر مباريات الموسم الماضي 3/0 على ميدلسبرة ضمِن به المركز الرابع: “ليفربول ضمِن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. لست قلقًا بهذا الشأن”.

واستفاد ليفربول من تعادل تشيلسي مع هدرسفيلد تاون، وهي النتيجة التي جعلت الفريق اللندني يحتل المركز الخامس متأخرًا بنقطتين، بخلاف فارق الأهداف، عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

لكن المدرب الألماني حذّر من خطورة برايتون الذي يخوض مباراة شرفية، بعد أن تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

وفاز ليفربول مرة واحدة في آخر 5 مباريات في كل المسابقات، كما غاب النجم محمد صلاح عن التسجيل في آخر 3 مباريات. لكن كلوب قال إن فريقه استفاد من فترة الراحة التي استغرقت أسبوعًا مع عدم ظهور إصابات جديدة بين اللاعبين.

وأوضح كلوب: “كنا بحاجة لهذا الأسبوع من الراحة، كان بعض اللاعبين يعانون من مشاكل واحتاجوا بعض الوقت للتعافي. أمامنا يومان إضافيان يمكننا الاستفادة منهما”.

“الناس تمنت لي التوفيق في مباراة النهائي (دوري أبطال أوروبا) خلال حفل اختيار أفضل لاعب في ليفربول الليلة الماضية. لكننا نركز حاليًا على المباراة المقبلة، فعلينا أن نقدم أداء جيدًا، الأحد المقبل، فهذه ليست مباراة شرفية”.