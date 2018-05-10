آدم لالانا يحلم بالمشاركة في مباراة ريال مدريد وليفربول وكأس العالم

يتمنى آدم لالانا أن يجلس بديلًا على الأقل في آخر مباراة لفريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، أمام برايتون أند هوف ألبيون، يوم الأحد المقبل، في ظل تطلعاته للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا، وبمنتخب إنجلترا في كأس العالم.

واحتفل لالانا بعيد ميلاده الـ 30، اليوم الخميس، بخوض حصة تدريبية كاملة، على أمل أن يختتم الموسم، الذي اُبتلي فيه بالإصابات، بنهاية سعيدة.

وقبل عام واحد كان لالانا يلعب دورًا محوريًا مع ليفربول ومنتخب إنجلترا، لكن بسبب تراجع لياقته اكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وشارك لآخر مرة لمدة 5 دقائق خلال انتفاضة أمام كريستال بالاس يوم 31 مارس الماضي.

وتعامل ليفربول بشكل جيد مع غيابه، لكن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا يتوق إلى استعادة لالانا كامل لياقته قبل إعلان التشكيلة المبدئية لكأس العالم في الأسبوع المقبل.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: “من المحتمل أن يكون آدم جاهزًا للقاء برايتون. سنرى ما سيحدث”.

ويظل الرهان على استدعاء لالانا الذي خاض عددًا ضئيلًا من المباريات هذا الموسم من المشاكل التي تؤرق ساوثغيت، خاصة أنه من غير المتوقع أن تشهد تشكيلته العديد من المفاجآت.

ويأمل لالانا أن يترك بصمة في أول نهائي لليفربول في دوري الأبطال منذ 2005 والمساهمة في حصد اللقب السادس لناديه في المسابقة عند مواجهة ريال مدريد، الفائز باللقب 3 مرات في آخر 4 سنوات، في كييف يوم 26 من الشهر الجاري.