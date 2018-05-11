اليويفا يوجه اتهامين لبوفون بعد أحداث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، تهمة سوء التصرف وخرق قواعد السلوك، لحارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون اليوم الجمعة، بسبب تعليقات صدرت منه عن الحكم مايكل أوليفر، بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دور الـ8 لدوري الأبطال الشهر الماضي.

واستشاط حارس مرمى إيطاليا غضبًا من قرار الحكم أوليفر، باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لريال مدريد، كانت حاسمة في إستاد سانتياغو برنابيو في فوز يوفنتوس 3/1، ليمنح الفريق الإسباني التفوق 4/3 في النتيجة الإجمالية لمواجهتهما في دور الـ8.

وفي اللحظة الأكثر حزنًا في المسيرة الرائعة للحارس البالغ من العمر 40 عامًا، اندفع بوفون باتجاه الحكم الإنجليزي، وصرخ في وجهه حتى أخرج له أوليفر، الذي كان محاطًا بلاعبين آخرين من يوفنتوس، البطاقة الحمراء.

ووجّه بوفون انتقادات حادة إلى أوليفر بعد المباراة، قائلًا إنه لم يكن على مستوى المباراة، وكان يجب أن يكون في المدرجات يتسلى بتناول المقرمشات، وإنه ليس لديه قلب بل سلة مهملات.

وحرمت البطاقة الحمراء بوفون من لحظة مجد أخيرة في مباراته 117 والأخيرة على الأرجح في دوري الأبطال، مع اعتزاله المتوقع بنهاية الموسم، عن طريق محاولة التصدي لركلة جزاء كريستيانو رونالدو.

ولم يستطع بديله فويتشيخ شتينسني التصدي لتسديدة رونالدو الصاروخية، لكن بوفون كان لا يزال يلوم أوليفر بعد انتهاء المباراة بفترة طويلة على قرارين شعر بأنهما ظالمين وهما ركلة الجزاء وطرده.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه وجه اتهامين لبوفون فيما يتعلق بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة وكذلك “خرق قواعد السلوك”.

وستنظر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية يوم 31 مايو.