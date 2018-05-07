كشف مدة غياب كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، مدة غياب كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة، أمس الأحد، في مباراة الفريق الملكي أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وفوجئ مشجعو ريال مدريد بخروج رونالدو ودخول ماركو أسينسيو مكانه في الشوط الثاني، رغم أن النجم البرتغالي سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 15، ليتبين لاحقًا أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أخرج رونالدو بسبب إصابة لحقت به.

وأوضحت إذاعة “كادينا كوبي”، أن رونالدو (33 عامًا) سيغيب عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية، الأربعاء، في الدوري الإسباني؛ بسبب معاناته من التواء طفيف في الكاحل.

وأكملت: “زيدان لن يخاطر بإشراك رونالدو أمام إشبيلية، كما أن لحاقه بمباراة سيلتا فيغو محل شك”.

وبشّرت الإذاعة مشجعي ريال مدريد: “رونالدو ليس مهددًا بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي”.

وختمت: الجميع في ريال مدريد متأكد من عودة رونالدو، قبل نهائي الأبطال”.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول يوم 26 من الشهر الحالي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، بنهائي دوري أبطال أوروبا.