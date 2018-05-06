ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد أهداف ميسي ورونالدو وسواريز في مباراة برشلونة وريال مدريد (صورة)

حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد إحرازه هدفًا في مرمى ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وارتفع رصيد ميسي إلى 33 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بـ25 هدفًا، بعد أن نجح في هزّ الشباك اليوم أيضًا، وفي المركز الثالث جاء ليوس سواريز بـ24 هدفًا، وأيضًا نجح في التسجيل هو الآخر.

Messi ➕⚽ Cristiano ➕⚽ Suárez ➕⚽ Ellos también son #ElClásico… ¡siempre brillan! ???? pic.twitter.com/jsTy9TiAAG — LaLiga (@LaLiga) ٦ مايو ٢٠١٨

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد في ليلة وداع أندريس انييستا قائد الفريق الكتالوني الملقب بـ”الرسام”.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، وظل محتفظًا بسجله خاليًا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، متفوقًا بفارق 15 نقطة على الريال، الذي ظل في المركز الثالث.

وبادر المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، فيما أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل سريعًا للريال في الدقيقة 15، قبل أن يتم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وأعاد ميسي التقدم للفريق الكاتالوني مجددًا بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52، لينهي صيامه التهديفي في مرمى الريال على ملعب “كامب نو” بمباريات الدوري، الذي استمر أكثر من 5 أعوام ونصف العام

وتعادل النجم الويلزي غاريث بيل التعادل للريال في الدقيقة 72، ليواصل هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وبتعادل اليوم، حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي لـ”الليغا”.