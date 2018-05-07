لماذا طلب فالدانو منح صورة محمد صلاح لمارسيلو قبل مباراة ليفربول وريال مدريد؟

طالب خورخي فالدانو أحد أساطير كرة القدم الأرجنتينية، والفائز بكأس العالم العام 1986 ولاعب ومدرب والمدير الرياضي السابق لريال مدريد إعطاء المدافع الأيسر البرازيلي مارسيلو صورة للدولي المصري محمد صلاح حتى يفكر فيه في الأيام القادمة قبل النهائي الذي يجمع الفريق الملكي وليفربول.

وانتقد فالدانو الصعود المتكرر للدولي البرازيلي على الجهة اليسرى، وأكد أن ريال مدريد سيواجه فريقًا يلعب على أخطاء المنافس ويملك لاعبين يمتازون بالسرعة.

وقال فالدانو في تصريحات نشرتها “أس” حول دفاع ريال مدريد: “يجب أن يكون الدفاع أكثر تركيزًا وانتباهًا أمام ليفربول، الذي يلعب على أخطاء المنافس”.

ووجّه فالدانو كلماته إلى مارسيلو: “يجب أن يعطي ريال مدريد مارسيلو صورة لمحمد صلاح حتى يشاهده يوميًا ويبدأ في الانتباه للمجموعة في الدفاع”.

ويبقى محمد صلاح الخطر الأكبر على دفاع ريال مدريد كما وصفته الصحافة المدريدية، خاصة في ظل الصعود المتكرر لمارسيلو وعدم عودته للدفاع سريعًا.

ويلتقي ريال مدريد حامل لقب آخر نسختين مع ليفربول، على الملعب الأوليمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف، يوم 26 من الشهر الحالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.