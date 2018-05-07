هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وروما يحصد لقب الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لقب صاحب الهدف الأجمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل صلاح في سباق مع أهداف رادجا ناينغولان لاعب روما في شباك ليفربول وهدفي مارسيلو وماركو أسينسيو في شباك بايرن ميونخ وهدف جوشوا كيميتش في شباك ريال مدريد.

وحصل هدف صلاح على 47% من أصوات الجماهير، وحل بعده هدف مارسيلو بـ16%، ثم هدف ناينجولان بـ14%، ثم هدف أسينسيو بـ12%، أما هدف جوشوا كيميتش فحصد 10% من الأصوات.

وتم اختيار هدف صلاح الأول في شباك روما بالمباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضي بملعب “آنفيلد” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2.

????⚽️ #UCL Goal of the Week ⚽️???? ???? Mohamed Salah

ℹ️ Opening strike v Roma (first leg) pic.twitter.com/Kth3WvR0Xo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2018

وصعد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على روما الإيطالي بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني الذي تأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها صلاح الجائزة، بعد أن حصل عليها بهدفه في مباراة عودة دور الـ8 ضد مانشستر سيتي.