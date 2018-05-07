محمد صلاح: ما أفعله عقب تسجيلي للأهداف مع ليفربول أمر مماثل للصلاة 

قال الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إنه لا يقوم بتقبيل أرضية الملعب عقب تسجيله للأهداف، لكن ما يفعله هو أمر مماثل للصلاة، وأحمد الله على إحرازي للأهداف.

وفي تصريح لشبكة “سي إن إن” الإخبارية، يوم الأحد، أكد صلاح: “أنا لا أقوم بتقبيل أرضية الملعب عندما أسجل أهدافًا، لكن ذلك أمر مماثل للصلاة، وأشكر الله على ما حققته، واعتدت القيام بذلك منذ الصغر”.

وعن مثله الأعلى في عالم كرة القدم، شدد: “كنت أعشق البرازيلي رونالدو، فأنا كنت مذهولًا به، بالإضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان”.

وأوضح: “أيضًا الإيطالي فرانشيسكو توتي هو لاعب عظيم وهادئ كشخص وواثق بنفسه وتعلمت منه الكثير”.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ إذ شارك معه في 49 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 هدفًا آخر.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وأفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.