ريال مدريد يجري “اليانصيب” على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين، الكثير من طلبات الحصول على تذاكر نهائي البطولة أمام ليفربول في كييف، أواخر الشهر الحالي؛ لذلك قرر النادي عمل “يانصيب” لتحديد من يحصل على التذاكر.

ورغم المسافة الطويلة من إسبانيا إلى كييف، إلا أن الطلب على التذاكر متزايد مع تخصيص 17.000 تذكرة للنادي الملكي.

وتلقى النادي بالفعل حتى الآن، طلبًا بشراء 15 ألف تذكرة، وذلك قبل يومين على انتهاء موعد تقديم طلبات الحصول على تذاكر للمباراة.

وسيتم بعد ذلك إجراء “يانصيب” في اليوم التالي لانتهاء تقديم طلبات الحصول على تذاكر، والتي يتراوح سعرها بين 70 و450 يورو.

وبات إجراء يانصيب على تذاكر المباريات النهائية عادة بالنسبة للنادي الملكي، حيث جرى ذلك في لشبونة وميلان وكارديف.

وسيتم وضع اسم صاحب كل تذكرة عليها؛ تجنبًا لإعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ أكبر.

ويسعى الفريق الإسباني للقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال، عندما يلتقي ليفربول في المباراة النهائية، التي ستقام على الملعب الأولمبي بكييف، يوم 26 مايو الجاري.