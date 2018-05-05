ريال مدريد يستعيد خدمات نجميه قبل مباراة الكلاسيكو

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد دفعة قوية، قبل مباراة الكلاسيكو، بعودة نجميه إيسكو ورافائيل فاران.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وغاب إيسكو عن ريال مدريد منذ خروجه بين شوطي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

في حين غاب فاران عن التدريبات الأخيرة بسبب إصابة في الساق تعرض لها أمام بايرن ميونخ أيضًا في مباراة الذهاب.

لكن زيدان سيفتقد خدمان المدافع داني كارفاخال، الذي يواصل تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام بايرن ميونخ في الذهاب.

ويملك ريال مدريد 71 نقطة في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي حسم اللقب لصالحه.