اليويفا يتوج نادي ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا (صورة)

ارتكب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) خطأ أغضب جماهير ريال مدريد؛ حين نشر إعلانًا عن اللقاء النهائي ووضع عليه اسم ليفربول كبطل لنسخة 2017/2018.

وجاء الإعلان بصور لاعبين من الفريقين، ضمت من ليفربول: محمد صلاح وروبيرت فيرمينو وفيرجيل فان ديك، ومن ريال مدريد: كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وتوني كروس، وفوقه كتب موسم 2017/2018 ليفربول البطل.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها موقع اليويفا الجدل بإعلاناته على موقعه، فقد سبق أن رشح برشلونة للفوز باللقب وعاد ليرشح ريال مدريد بعدها، في رد على الانتقادات التي تعرض لها من الفرق الأخرى.

وعكس الأخطاء السابقة التي كانت عبارة عن سؤال “البطل”: برشلونة؟” و”البطل ريال مدريد؟”.

ويلتقي ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية يوم 26 مايو، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.