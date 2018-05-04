نادي ليفربول سيخسر 10 ملايين إسترليني حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا

سيضطر ليفربول إلى دفع 10 ملايين جنيه إسترليني لساوثهامبتون، حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وتتضمن صفقات لاعبي ساوثهامبتون السابقين المنتقلين إلى ليفربول وهم فيرجيل فان ديك وساديو ماني وديان لوفرين وناثانيل كلاين وآدم لالانا بندًا بدفع ليفربول مبالغ مالية وفقًا لكل صفقة لساوثهامبتون حال فوزه بلقب دوري الأبطال.

وضم ليفربول مدافعه الهولندي فان ديك من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، تم دفع 70 مليون منها لساوثهامبتون والـ 5 المتبقية تتوقف على إنجازات اللاعب مع النادي على مدار عقده الممتد 5 أعوام ونصف.

في المقابل انتقل الدولي السنغالي ساديو ماني إلى ليفربول مقابل 30 مليون إسترليني في 2016 وكلاين في 2015 مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، في حين انتقل لالانا إلى ليفربول مقابل 25 مليون إسترليني ولوفرين 30 مليون وكلاهما في عام 2014.

وحصل ليفربول بالفعل على 69 مليون إسترليني من إيرادات البث التلفزيوني وجوائز تأهله إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2007.

وسيجني ليفربول أرباحًا إضافية من شركات الرعاية حال فوزه باللقب كما سيحصل لاعبوه على مكافآت هائلة تصل إلى 750 ألف إسترليني لكل لاعب حال الفوز على النادي الملكي حامل اللقب.