ماركا: محمد صلاح “الخطر الأكبر” على حلم ريال مدريد

وصفت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد الدولي المصري محمد صلاح بالعدو الأول والخطر الأكبر على حلم ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 في تاريخه.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد تعرّف على منافسه في النهائي، وتعرّف على ما يجب عليه عمله ليكون جاهزًا للنهائي وهو التفكير في طريقة لإيقاف النجم المصري ومنعه من التسجيل.

واعتبرت الصحيفة أن المواجهة -أيضًا- ستكون بين الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.. واللذان يملكان أرقامًا مذهلة هذا الموسم في كل المسابقات.

ويتقدم المصري محمد صلاح على رونالدو بهدف واحد؛ إذ سجل 43 هدفًا و15 تمريرة حاسمة منها 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي يتصدر من خلالها ترتيب الهدافين ويتصارع مع ميسي على لقب الحذاء الذهبي.

كما سجل صلاح 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا يحتل بها الصف الثاني خلف النجم البرتغالي، لكن ليفربول يملك -أيضًا- البرازيلي فيرمينو الذي سجل بدوره 10 أهداف والسنغالي ماني الذي سجل 9 أهداف.

واعتبرت الصحيفة النجم البرتغالي ملك دوري أبطال أوروبا إذ سجل 15 هدفًا، وهو الهداف التاريخي للمسابقة كما سجل 42 هدفًا هذا الموسم في كل المسابقات.

وباستثناء مفاجأة كبيرة فرونالدو توج بلقب هداف المسابقة هذا الموسم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي وهي أرقام قياسية.

وذكّرت الصحيفة بتاريخ الفريقين في النهائي؛ إذ لعب ريال مدريد 15 نهائيًا توج 12 مرة وخسر 3 مرات كان آخرها أمام ليفربول سنة 1984 ، فيما لعب ليفربول 7 نهائيات توج خلالها 5 مرات وخسر مرتين وكانت الأخيرة أمام ميلان في 2007.

ولم يخسر ريال مدريد أي نهائي منذ خسارته أمام ليفربول في 1984 إذ توج بـ6 ألقاب من 6 نهائيات آخرها في الموسمين الماضيين.