ساديو ماني تألق.. لماذا كان محمد صلاح سيئًا في مباراة ليفربول وروما؟

اقتنص فريق ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا متفوقًا على حساب روما الإيطالي بعد هزيمة مريرة برباعية مقابل هدفين ، مساء الأربعاء ، في إياب دور الأربعة للبطولة القارية.

ورغم خسارة ليفربول إلا أنه صعد بفضل فوزه بنتيجة 5-2 في لقاء الذهاب ، وتركزت الأنظار على النجم المصري محمد صلاح في ظهوره أمام فريقه السابق روما الإيطالي وفي أول زيارة لملعب “أولمبيكو” منذ رحيله إلى الريدز مطلع الموسم الحالي.

وفي الوقت الذي تألق فيه السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدف ليفربول الأول، ظهر محمد صلاح بمستوى سيئ وضعيف للغاية في مباراة الأولمبيكو ولم يقدم الأداء المتوقع لعدة أسباب.

أجواء أولمبيكو

ربما تأثر صلاح بأجواء ملعب أولمبيكو والجماهير التي طالما كانت سندًا له في تجربته مع روما الإيطالي على مدار عامين كاملين قبل رحيله إلى ليفربول.

وحاول صلاح إبداء عدم تأثره بهذه الضغوط النفسية إلا أن لمساته وتحركاته بالكرة وبدونها كانت تؤكد أن هناك تراجعًا واضحًا في أدائه وغير مفهوم بالمرة بالنسبة لجماهير الريدز خاصة في ظل وجود مساحات في بعض الأوقات في دفاع روما.

أزمة الرعاية

ذهب البعض الآخر إلى تأثر محمد صلاح بأزمته مع اتحاد الكرة المصري حول تضارب حقوق الرعاية.

واشتعلت الأزمة بالفعل في الأيام الماضية قبل المباراة بعدما نشر صلاح تغريدة غاضبة عبر حسابه بموقع تويتر واتهم اتحاد الكرة بسوء معاملته وإهانته وهو ما أثار جدلاً واسعاً قبل أن يتم التوصل لاتفاق لحل الأمر بشكل ودي وفقًا لمطالب صلاح.

ووضع اتحاد الكرة صورة محمد صلاح بشكل منفصل عن زملائه على الطائرة التي تقل منتخب مصر إلى روسيا لخوض بطولة كأس العالم 2018 وهو ما أحدث تضاربًا في حقوق الرعاة.

وأكد أيمن يونس ، عضو اتحاد الكرة المصري السابق ، ل”إرم نيوز” أن صلاح فقد تركيزه بالفعل في الفترة الأخيرة بسبب أزمة الرعاية، وتراجع أدائه في مباراة الإياب أمام روما أمر طبيعي.

وأضاف: ” صلاح عانى من ضغوط كبيرة مؤخرًا وهو الأمر الذي أدى لهذا المستوى أمام روما ونتمنى أن يتخلص من هذه الضغوط والتركيز في اللقاء النهائي”.

تراجع بدني

يرى البعض أن محمد صلاح يعيش حالة من التراجع البدني نتيجة ضغط المباريات وصعوبة حصوله على راحة كافية مع وصول ليفربول إلى هذه المرحلة.

ويبدو صلاح في حالة تراجع بدني واضحة في الشوط الثاني ومحاولة لتنظيم جهوده استعدادًا للمنافسات القادمة.

الخوف من الإصابة

عانى صلاح خلال مباراة روما من مخاوف كبيرة من الإصابة وإمكانية الغياب عن اللقاء النهائي.

ولعب صلاح بحذر شديد من أجل الحفاظ على أقدامه في هذه الفترة الحرجة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وأيضًا منافسات بطولة كأس العالم.