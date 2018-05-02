لاعبو ليفربول بقيادة محمد صلاح يحتفلون على طريقة ريال مدريد ورونالدو (صور)

احتفل لاعبو ليفربول ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة احتفالات غريمه المقبل ريال مدريد، حيث التقط اللاعبون صورة جماعية في غرفة خلع الملابس عقب مواجهة روما وكان معظمهم عاري الصدر وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وبلغ ليفربول نهائي دوري الأبطال عقب استغلاله مساندة الحظ له ليحبط انتفاضة روما الذي فاز 4-2 على الاستاد الأولمبي يوم الأربعاء ليتأهل النادي الإنجليزي للنهائي بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين حيث تغلب على فريق العاصمة الإيطالية 5-2 على “الذئاب”.

وعقب التأهل ذهب لاعبو ليفربول للاحتفال في غرفة خلع الملابس بعدم الاستحمام والتقطوا جميعًا صورة تذكارية أعادت للأذهان احتفالات ريال مدريد عقب الانتصارات في دوري الأبطال خاصة في المباريات النهائية وكذلك الكلاسيكو على حساب برشلونة.

واشتهر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد في الظهور عاري الصدر في هذه الصور وهو وضع صلاح النجم المصري المرشح للانضمام لريال مدريد.

ونشر سيمون مينوليه الحارس البديل لليفربول عبر حسابه على تويتر وعلق عليها قائلًا “لن نتوقف أبدا. سنأتي لك يا كييف.. الردز قادمون”.

وانتزع ليفربول بطل أوروبا خمس مرات، الذي سيواجه ريال مدريد في النهائي في 26 مايو/ آيار الجاري، التقدم مرتين لكنه اضطر للتماسك في الشوط الثاني بعد أن صنع روما سلسلة من الفرص الجيدة قبل أن تتسبب ثنائية راديا ناينغولان قبل النهاية في انتزاع الفريق الإيطالي للفوز.

وتوقع أسطورة وقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن يبدأ الفريق حقبة جديدة بقيادة يورغن كلوب تعيده إلى مصاف الأندية الكبرى في أوروبا.