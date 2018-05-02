كيف نجا رجال المعجزات في ريال مدريد من حصار بايرن ميونخ الألماني؟

وصفت وسائل إعلام وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، عقب التعادل 2-2 على أرضه مع بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، بأنه أشبه بالمعجزة بعدما حالفه الحظ للمباراة الثالثة على التوالي.

وارتكب سفين أولريتش، حارس بايرن، خطأ كارثيًا منح كريم بنزيما الهدف الثاني لريال في إياب الدور قبل النهائي ووصفت وسائل إعلام في برشلونة الهدف بأنه “هدية” كما تحدثت عن عدم احتساب لمسة يد ضد مارسيلو لاعب ريال داخل المنطقة في الشوط الأول أثناء التعادل 1-1.

وكما حدث في مباراة الذهاب في ميونخ، عندما نجا ريال وخرج منتصرًا 2-1، تقدم بايرن بهدف عن طريق يوشوا كيميش.

لكن بطل ألمانيا لم يستغل سيطرته على المباراة وخسر 4-3 في مجموع المباراتين ليخرج أمام ريال للمرة الثالثة في أربع سنوات.

كريم بنزيما يسكت منتقديه في “سانتياغو برنابيو”.. وزيدان يكتب تاريخ دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة https://t.co/MTBrkxQM9J pic.twitter.com/zD2rUHzmPf — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2018

وسيلعب ريال، الذي يتأخر عن برشلونة بطل الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة، في نهائي دوري الأبطال مع روما أو ليفربول في الـ26 من مايو/ أيار حيث سيحاول تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب القاري للمرة الـ13.

وكتبت صحيفة “سبورت الكتالونية”: “هكذا تأهل مدريد”، وأضافت أن ريال بلغ النهائي الثالث على التوالي “بالمزيد من مساعدات التحكيم والكثير من الحظ”.

واعتبرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن قرار عدم احتساب ركلة جزاء ضد مارسيلو كان “صارخًا” ووصفت خطأ الحارس أولريتش “بالفادح”، بينما أطلقت على كيلور نافاس حارس ريال “منقذ الحياة”.

أما صحيفة ليكيب الفرنسية فكتبت “مدريد يسير على الماء”.

وسدد بايرن 22 كرة في مدريد نصفها على المرمى وحصل على 11 ركلة ركنية وبلغت نسبة الاستحواذ 60%، ما دفع صحيفة (إيه.بي.سي) المدريدية لقول إن فريق زين الدين زيدان “نجا من الحصار الألماني”.

نصف نهائي دوري ابطال اوروبا " الاياب " | اهداف مباراة : ريال مدريد الاسباني × بايرن ميونخ الالماني كـــــــــــــــــــــاملة FULL HD تعليق رؤوف خليف " الي الدقيقة 5:03 " خليل البلوشي من 5:04 مشاهدة ممتعة ????❤️

pic.twitter.com/Efv5jldZwn — WC18HD (@WC18HD) May 1, 2018

ورغم ذلك قلل لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من تكهنات أن فريقه كان محظوظًا في التأهل.

وقال اللاعب الكرواتي: “هناك دائمًا بعض الجدل. يحاول الناس دائمًا التقليل من نجاحنا لكننا اعتدنا ذلك”.

واجتاز ريال دور الثمانية عقب الفوز 4-3 بصعوبة على يوفنتوس في مجموع المباراتين، وحسم التأهل بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع من لقاء الإياب في مدريد.

وعلى عكس غضب الفريق الإيطالي من التحكيم عن طريق القائد جيانلويجي بوفون، الذي تعرض للطرد في مدريد، وأندريه أنيلي رئيس النادي فإن بايرن لم يفعل ذلك.

وقال توماس مولر، مهاجم بايرن: “أدى الحكم عملًا جيدًا ولم نخسر بسببه. قدم كيلور نافاس أداء رائعًا وأنقذ مدريد من عدة فرص”.

مارسيلو يعترف بلمسة اليد بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/XnJwBLgMUM pic.twitter.com/XiC3FhEf7N — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2018

واعتبر مارسيلو أنه كان محظوظًا بعد لمسة يد غير محتسبة ضده.

وقال اللاعب البرازيلي: “إنها لمسة يد، الكرة لمست يدي وأعتقد أنها ركلة جزاء. إذا قلت إنها لم تلمسني سأكون كاذبًا؛ لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “لا أتحدث عن الحكام لكن من الواضح أن في بعض الأحيان تأتي القرارات في صالحك وفي أوقات أخرى ضدك، لكن مهما كان ما يحدث فإن عليك لعب كرة القدم”.

واعتبر توني كروس، لاعب وسط ريال، أن فريقه السابق بايرن ظهر بشكل أفضل لكنه أشاد بزملائه بسبب فاعليتهم وانتزاع بطاقة التأهل.

وقال كروس: “قدم المنافس كرة قدم رائعة وصنع الكثير من الفرص. ربما يكون بايرن لعب بشكل أفضل ولم نكن الطرف الأفضل لكننا تحلينا بالفاعلية في المباراتين”.