مارسيلو يعترف بلمسة اليد بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

اعترف مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، بأنه كان محظوظًا في عدم احتساب ركلة جزاء ضده خلال التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ باستاد سانتياغو برنابيو، وهو ما ساعد حامل اللقب على التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا بفوزه 4-3 في النتيجة الإجمالية، أمس الثلاثاء.

وأوقف المدافع البرازيلي تسديدة يوشوا كيميش بذراعه داخل منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير للتعادل 1-1 لكن الحكم التركي جونيت شاكر احتسب ركلة ركنية.

وكان كيميش منح بايرن التقدم لكن كريم بنزيما تعادل سريعًا للفريق الإسباني ثم جعل المهاجم الفرنسي النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني بعد خطأ من الحارس سفين أولرايخ.

وتعيّن على بايرن تسجيل هدفين آخرين، حتى يتأهل لكنه نجح في تسجيل واحد فقط عن طريق جيمس رودريغيز.

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هكذا احتج بواتينغ وفيدال على الحكم التركي شاكير (صور) https://t.co/d9kgGqFsyp pic.twitter.com/mi3VBTOljl — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2018

وأبلغ مارسيلو الصحافيين: “إنها لمسة يد، الكرة لمست يدي وأعتقد أنها ركلة جزاء. إذا قلت إنها لم تلمسني سأكون كاذبًا، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “لا أتحدث عن الحكام؛ لكن من الواضح أن في بعض الأحيان تأتي القرارات في صالحك وفي أوقات أخرى ضدك، لكن مهما كان ما يحدث فإن عليك لعب كرة القدم”.

ولم يتم توجيه أي أسئلة ليوب هاينكس، مدرب بايرن، عن الواقعة في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة ولا لمدرب ريال زين الدين زيدان رغم أن جيروم بواتنغ، مدافع بايرن، المصاب أبدى دهشته من عدم احتساب ركلة جزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب بايرن أيضًا باحتساب ركلة جزاء عندما سقط مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحت ضغط من سيرجيو راموس قائد ريال.

* أخطاء بايرن

وإضافة للاستفادة من خطأ أولرايخ، استغل ريال أيضًا بعض التسديدات الخاطئة من لاعبي بايرن وتألق حارسه كيلور نافاس الذي تصدى بشكل رائع لعدة فرص.

وأهدر بايرن أيضًا العديد من الفرص في خسارته 2-1 في لقاء الذهاب أمام ريال باستاد آليانز آرينا.

وقال هاينكس مدرب بايرن: “نشعر بخيبة أمل شديدة لأننا قدمنا مباراة رائعة.

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هل حرم الحكم “شاكير” البافاري من ركلة جزاء؟ (فيديو) https://t.co/4QjNhBTdtp pic.twitter.com/KQHlCsA0b6 — إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2018

“أبلغت اللاعبين بأنني لم أشاهد بايرن يلعب مثل الليلة في السنوات القليلة الماضية. لكن في هذا المستوى المرتفع لا يمكن أن ترتكب الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى وفي مباراة اليوم في الشوط الثاني”.

وأضاف: “ولذلك ليس عليك أن تتساءل لماذا تغادر الملعب وأنت الفريق المهزوم. عندما تسجل هدفين ضد ريال باستاد برنابيو فهذا يعني شيئًا. لكن نافاس كان رائعًا”.

وفاز بايرن بدوري الأبطال لآخر مرة عام 2013 تحت قيادة هاينكس؛ لكنه سقط في الدور قبل النهائي أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، وخسر أمام منافس إسباني في كل مرة.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن: “لعبنا أفضل من مباراة ميونيخ. ثم أهديناهم هدفًا، وفي النهاية لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مرتين في الدور قبل النهائي”.

وتابع: “كانت مباراة رائعة، قدمنا كل ما لدينا؛ لكننا لم نفعل كل شيء بشكل صحيح، وافتقرنا للحظ خاصة في منطقة الجزاء. علينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا بشكل خاطئ في هاتين المباراتين”.