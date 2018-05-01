ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح وفيرمينو أمام فرصة تقليص الفارق مع رونالدو

باتت هناك فرصة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي وزميله البرازيلي رويرتو فيرمينو في تقليص الفارق على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو.

وأخفق رونالدو البالغ عمره 33 عامًا في هز شباك بايرن ميونخ للمباراة الثانية على التوالي، حيث هز ريال مدريد شباك النادي البافاري أربع مرات بواقع مرتين في الذهاب والإياب.

لكن تكفل بذلك في آليانز آرينا الأسبوع الماضي مارسيلو وماركو أسينسيو بينما استعاد الفرنسي كريم بنزيما ذاكرة الأهداف وسجل ثنائية ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في إياب قبل النهائي.

وسجل بنزيما للمرة الأولي في دور خروج المغلوب لدوري الأبطال منذ فبراير/ شباط 2014 أمام شالكة الألماني.

وبلغ ريال مدريد المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر خمس سنوات لكن دون أن يسجل “الدون” في مباراتي قبل النهائي.

وسيلتقي ليفربول مع روما في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية يوم الأربعاء في إياب مباراة قبل النهائي الثانية وهي فرصة كبيرة لصلاح وفيرمينو في تقليص الفارق مع رونالدو متصدر القائمة الحالية لهدافي البطولة هذا الموسم برصيد 15 هدفًا.

وسجل صلاح وفيرمينو في مباراة الذهاب في أنفيلد بواقع هدفين لكل منهما في مرمى روما وأمامها فرصة ثمينة لذلك مجددًا.

ويملك النجم المصري والدولي البرازيلي عشرة أهداف لكل منهما وفي حال بلوغ ليفربول للنهائي في كييف يوم 26 مايو/آيار الحالي ستكون فرصتهما أكبر لمنافسة رونالدو.

وأصبح النجم المصري أكثر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد متجاوزًا رقم الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 8 أهداف موسم 2010-2011 حين كان لاعبًا في إنتر ميلان.

كما أصبح صلاح أكثر لاعب يسجل هذا الموسم في كل البطولات حيث وصل لهدفه رقم 43 متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 42 هدفًا، كما حطم أيضًا رقم النجم البرتغالي في إنجلترا بعدد الأهداف في موسم واحد والبالغة 42 هدفًا.

وأصبح ليفربول ثاني فريق يسجل له لاعبان 10 أهداف على الأقل في موسم واحد بعد برشلونة موسم 2014-2015 حين سجل ليونيل ميسي ونيمار 10 أهداف وتقاسما لقب الهداف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي ترتيب هدافي المسابقة الحالية:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) : 15 هدفًا

2- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) :10 أهداف

3- البرازيلي روبرتو فيرمينيو ( ليفربول ) : 10 أهداف

4- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 8 أهداف

5- الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

6- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

7- الأوروغوياني إيدينسون كافاني ( باريس سان جرمان ) : 7 أهداف

8- البوسني إيدين دجيكو ( روما ) :7 أهداف

9- البرازيلي نيمار ( باريس سان جرمان ) : 6 أهداف

10- الأرجنتبيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 6 أهداف