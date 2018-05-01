مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هل حرم الحكم “شاكير” البافاري من ركلة جزاء؟ (فيديو)

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هل حرم الحكم “شاكير” البافاري من ركلة جزاء؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اعترض لاعبو بايرن ميونخ الألماني، على التركي كونيت شاكير حكم مباراة فريقهم أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء.

ورفع كيميتش كرة عرضية اصطمدت بيد مارسبلو مدافع الريال، وغيرت اتجاهها، ما دفع لاعبي بايرن للاعتراض، على قرار الحكم باستمرارا اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.

ويحل البافاري ضيفًا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتلقّى البايرن هزيمة في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين على ملعبه “أليانز أرينا” الأسبوع الماضي.

وللتأهل إلى النهائي يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة، أو بفارق هدف، بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

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