مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. هكذا احتج بواتينغ وفيدال على الحكم التركي شاكير (صور)

اعترض لاعبو بايرن ميونخ الألماني، على التركي كونيت شاكير حكم مباراة فريقهم أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، بعد كرة لمست يد المدافع البرازيلي مارسيلو داخل مربع العمليات لكن الحكم أعطى فقط ضربة ركنية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي احتج لاعبا بايرن ميونخ الغائبان بسبب الإصابة عن اللقاء التشيلي أرثور فيدال والألماني جيروم بواتينغ عبر تغريدات عبرا خلالها عن الظلم الذي تعرض له فريقهم.

الحكم لا يحتسب شيء للبايرن بعد لمسة يد مارسيلو @MarceloM12 داخل المنطقة.. #beINUCL pic.twitter.com/LWllmBx2Tx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ مايو ٢٠١٨

وكتب جيروم بواتينغ :” ليس ضربة جزاء ؟ هيا .”

فيما كتب فيدال :” مرة أخرى ، سحقا إجرام .”

ونشر الثنائي ص

ورة للقطة مع التغريدة .

وشهد نهاية اللقاء انهيارًا للحارس الألماني أولريخ الذي بقي ساقطًا على أرضية الملعب بسبب مسؤوليته عن الهدف الثاني الذي سجله كريم بنزيما.

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 2-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1.