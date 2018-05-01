أهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. كريم بنزيما يحرز هدفين والبافاري يتعادل (فيديو)

تقدم كيميتش مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني بهدف، خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتدت الكرة من مدافع ريال مدريد لتجد كيميتش، الذي أودعها في المرمى في الدقيقة الثالثة.

ورد الفرنسي كريم بنزيما سريعًا في الدقيقة 11 من رأسية قوية، رفعها البرازيلي مارسيلو.

ونجح بنزيما في استغلال خطأ حارس البايرن وأحرز الهدف الثاني لريال مدريد مع بداية انطلاق الشوط الثاني.

ونجح الكولومبي رودريغو في إحراز هدفًا ثانيًا لبايرن ميونخ في الدقيقة 63.

ويحل البافاري ضيفًا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتلقّى البايرن هزيمة في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين على ملعبه “أليانز أرينا” الأسبوع الماضي.

وللتأهل إلى النهائي يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة، أو بفارق هدف، بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.