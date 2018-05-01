نقل المدير المالي للفريق البافاري إلى المستشفى قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

أُصيب جان كريستيان دريسين المدير المالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، لهبوط في الدورة الدموية، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فقد دخل دريسين المدير المالي لنادي بايرن ميونخ المستشفى بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية في مدريد، واستقرت حالته”.

ويحل البافاري في وقت لاحق اليوم ضيفًا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتلقّى البايرن هزيمة في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين على ملعبه “أليانز أرينا” الأسبوع الماضي.

وللتأهل إلى النهائي يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة، أو بفارق هدف، بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.