تأكد غياب آرين روبين عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

سيتعين على بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني الانتقال إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بدون الهولندي المخضرم آرين روبين الذي لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

وخرج روبين من الملعب خلال المباراة التي خسرها النادي البافاري على ملعبه يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف بسبب إصابة في السابق لكن عقب خضوعه للأشعة ثبت عدم قدرته على اللحاق بمباراة العودة.

وابتلي النادي البافاري بالإصابات خلال مباراة الذهاب حيث خرج الجناح الهولندي الملعب بعد ثماني دقائق فقط من البداية كما أنه غاب عن مباراة فريقه أمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت ومن المرجح غيابه عن باقي الموسم.

وعانى أيضا خابي مارتينيز من الإصابة وسيخضع للاختبار لحسم مشاركته في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو بينما تأكد غياب الدولي الألماني جيروم بواتنغ المصاب في فخذه وربما يستمر غيابه خلال كأس العالم في روسيا.

وفي المقابل يواجه ريال مدريد مشاكل أيضا بسبب الإصابات خاصة في ظل عدم وضوح موقف المدافعين ناتشو وداني كارفاخال من المشاركة في المباراة.

ولن يتمكن روبين من مواجهة فريقه السابق رغم المحاولات المضنية للتخلص من الإصابة العضلية.

وإذا نجح ريال مدريد في تجاوز العملاق البافاري فسيخوض محاولة تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي أمام الفائز من مواجهة ليفربول وروما.