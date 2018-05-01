ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. هذه حلول زيدان لتعويض غياب كارفخال وإيسكو

يواجه ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فريق بايرن ميونخ بملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد بهدف تزكية فوزه ذهابًا 2-1 وبلوغ النهائي الثالث على التوالي، والبحث عن إنجاز تاريخي جديد بالاحتفاظ باللقب 3 مرات متتالية في نسخته الجديدة.

ويغيب عن تشكيلة ريال مدريد لاعبان مهمان في خطة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وهما الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كارفخال ولاعب الوسط المتألق الدولي الإسباني إيسكو.

ومع عودة ناتشو من الإصابة وتواجد غاريث بيل وكريم بنزيما وماتيو كوفاسيتش وأسينسيو ولوكاس فاسكير فزيدان يملك عدة حلول لتعويض الثنائي حسب خطته التقليدية السابقة 4-3-3 أو 4-4-2 التي توّج من حلالها باللقب الموسم الماضي.

ويبقى تعويض إيسكو مرتبطًا بشكل كبير بتعويض كارفخال لكون لوكاس فاسكيز مرشح للعب كأساسي، لكن دوره يتحدد بشكل كبير حسب المركز الذي سيشغله.

حلول تعويض كارفخال

ناتشو ولوكاس فاسكيز

عودة ناتشو من الإصابة قد تدفع زيدان لإشراكه كمدافع أيمن للوقوف أمام المتألق فرانك ريبيري الذي أتعب ريال مدريد في الذهاب، خصوصًا أن الدولي الإسباني يملك مؤهلات دفاعية جيدة.

لكن عودته من الإصابة التي غيبته حوالي شهر عن الملاعب تجعل لوكاس فاسكيز حلًا ثانيًا ومؤهلًا للقيام بدور المدافع الأيمن، وهو الدور الذي لعبه في لقاء الذهاب بعد خروج كارفخال مصابًا وسبق أن لعبه برفقة المدرب السابق رافائيل بينتيز وزيدان في عدة لقاءات.

حلول تعويض إيسكو

في حال إشراك ناتشو مدافعًا أيمن فلن يحدث زيدان تغييرًا مهمًا حيث سيشرك كل من لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو كأجنحة ولاعبي وسط ويلعب رونالدو وحده كمهاجم.

لكن في حال إشراك لوكاس فاسكيز كمدافع أيمن سيتصارع 3 لاعبين من أجل مركز إيسكو وهم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما، بينما سيلعب ماركو أسينسيو في الجناح الأيسر.

وحسب استفتاء لجماهير ريال مدريدفي صحيفة “ماركا” فالكل يفضل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ليكون رابع لاعبي الوسط بجوار كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش لدوره الدفاعي الجيد وقدرته على الاختراق والخروج بالكرة، فيما يأتي غاريث بيل ثانيًا وبنزيمة ثالثًا.

لاعب مفاجأة.. داني سيبايوس

تألق الإسباني داني سيبايوس خلال كل اللقاءات التي منحه خلالها زيدان الفرصة رغم قلة مشاركاته، ويملك الكثير من مؤهلات إيسكو في المراوغة والاختراق والدفاع أيضًا، ويبقى أحد الحلول المتاحة أمام المدرب الفرنسي في حال رغبته بإعطاء فريقه حيوية أكثر في الهجوم.