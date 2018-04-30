إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا

استعدت سلطات العاصمة الإيطالية روما لاستقبال ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، بإجراءات أمنية مشددة وصارمة في محاولة لتجنب أي مشاكل أخرى قبل هذه المواجهة.

ولا يزال شون كوكس (53 عامًا) مشجع ليفربول في حالة حرجة بعد تعرضه للاعتداء من جماهير روما عقب خروجه من حانة قبل مباراة الذهاب التي حسمها ليفربول 5/2 في أنفيلد الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة “كوريرو ديلو سبورت” الإيطالية، الإثنين، إنه سيتم نشر 2000 ضابط شرطة حول المدينة يوم المباراة، علاوة على ذلك سيكون هناك حظر تام على تعاطي الكحول فضلًا عن حملة ضخمة ضد التذاكر المزورة.

وطلبت سلطات المدينة تجمع مشجعي ليفربول في بيازا ديلي كانستري التي تبعد حوالي 4 أميال عن الاستاد، كما ناشد الإسباني مونتشي المدير الرياضي لروما جماهير الفريقين بقضاء ليلة سلمية.

وقال: “هناك الكثير من الحديث عن العنف، لذلك دعونا نوضح للجميع أن جماهير روما ليست عنيفة. لقد حان الوقت لأن نكون موحدين. سيكون الفوز على ليفربول أصعب من الفوز على برشلونة”.

وأكدت إدارة روما أنها ستعمل مع الشرطة المحلية والبريطانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي للحد من أي مشاكل قبل وخلال وبعد المباراة.