شاهد.. لاعبو ليفربول يحملون محمد صلاح احتفالًا بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي (صورة)

احتفل لاعبو نادي ليفربول بشكل مضحك، اليوم الإثنين، في مشاركتهم فوز زميلهم المصري المتألق محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وخلال تدريبات ليفربول لمواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حمل لاعبو ليفربول محمد صلاح، وتوجّهوا نحو كاميرات المصورين لالتقاط الصور.

ويشير الاحتفال إلى الحالة المزاجية العالية للاعبي ليفربول، إضافة إلى الشعبية التي يملكها محمد صلاح بين زملائه.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، قبل نحو أسبوع، متفوقًا على هاري كين، مهاجم توتنهام، و3 لاعبين من مانشستر سيتي، هم البلجيكي كيفين دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا، والألماني ليروي ساني، إضافة إلى الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وسجل الدولي المصري 43هدفًا وصنع 15 في 48 مباراة، بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله للريدز قادمًا من روما الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو.

ويحل ليفربول ضيفًا على روما، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن مباراة الإياب انتهت بنتيجة 5/2 للريدز، سجل منها صلاح هدفين وصنع هدفين آخرين.