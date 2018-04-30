ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يتنافسون على ضم محمد صلاح

يتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع النجم المصري المتألق محمد صلاح، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” نقلًا عن “دون بالون” الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يرى أن محمد صلاح هو البديل المثالي للويلزي غاريث بيل، الذي يقترب من مغادرة الفريق الملكي.

ويتألق محمد صلاح مع ليفربول من انتقاله إليه الصيف الماضي، قادمًا من روما الإيطالي.

وسجل الدولي المصري 43هدفًا وصنع 15 في 48 مباراة مع ليفربول، ويقترب من قيادته إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.

وريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يسعى إلى ضم صلاح، إذ أوضحت الصحيفة أن برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعيان إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأيضًا أوضحت الصحيفة أن ليفربول قد يوافق على التخلي عن محمد صلاح لريال مدريد، في صفقة تبادلية تشمل الويلزي غاريث بيل والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد روما الأربعاء، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت 5/2 لليفربول سجل منها صلاح هدفين وصنع اثنين.